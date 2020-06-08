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В Индии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом

, 21:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Индии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом
фото: pixabay.com

Индия вышла на шестое место в коронавирусной статистике. Таковы данные ресурса Worldometers.

Вылечишись около 130 тысяч, умерли чуть меньше 7,5 тысяч человек. Заразились 265 827 человек. Это данные по Индии. Накануне там было установлено 10 864 новых случаев заражения коронавирусом.

Количество новых диагнозов, которые устанавливают индийские врачи каждый день растет каждый день. По этому ежесуточному показателю Индия уже вышла на третье место в мире.

С учетом густонасленности этой страны, ситуация выглядит весьма тревожной. Официальный Дели зарегистрировал чуть меньше 1,4 миллиарда жителей Индии.

По количеству населения эта страна уступает лишь Китаю. Если COVID-19 будет прогрессировать в Индии теми же темпами, то пандемия может приобрести катастрофические масштабы. Сейчас в мире заражены больше 7 миллионов человек. И ситуация только ухудшается.

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