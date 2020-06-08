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Коронавирусом заражены уже больше 7 миллионов человек

, 21:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заражены уже больше 7 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 7 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь на планете заразившихся насчитывается 7 148 504 человека. Умерли 407 437, вылечились 3 490 405 человек.

Больше всего заразившихся в США. Американские врачи COVID-19 диагностировали у 2 014 110 человек. На третьем месте Бразилия, где заразились уже 694 116 человек. В России коронавирус выявлен у 476 658 человек. Наша страна на третьем месте.

Всемираная организация здравоохранения отметила ухудшение коронавирусной ситуации на планете. Там обновили рекомендации по ношению защитных масок.

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