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В ВОЗ обновили рекомендации по ношению защитных масок

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ВОЗ обновили рекомендации по ношению защитных масок
Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения обновили рекомендации по ношению защитных масок в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В ВОЗ посоветовали «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено». Отдельное внимание в организации уделили безопасности людей в возрасте от 60 лет – им стоит внимательнее остальных относиться к защите собственного здоровья. Также масками не стоит пренебрегать и медработникам, вне зависимости от того, контактируют ли они с больными коронавирусом или нет.

Эксперты ВОЗ добавили, что маска должна состоять минимум из трех слоев, а ее ношение не отменяет правила гигиены рук и социальное дистанцирование.

АБ

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