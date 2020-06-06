Бразилия следом за США может покинуть ВОЗ

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6 июня 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Бразилии. Фото: pixabay.com

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что в стране задумались о выходе из ВОЗ после того, как Соединенные Штаты покинули организацию 29 мая. Американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил Всемирную организацию здравоохранения в предвзятом отношении к некоторым странам.

Болсонару поддержал позицию в США в этом вопросе и пригрозил ВОЗ, что Бразилия тоже может выйти из организации, если в ней не изменится отношение к странам-участницам.

«Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем эту возможность в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим», - сказал президент Бразилии.