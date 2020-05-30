«Гебрейзус, выйди вон». Отношения США и ВОЗ серьёзно испортились

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30 мая 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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На дворе уже конец мая, а коронавирусное происхождение до сих пор остаётся загадкой.

Причём в ВОЗ с самого начала заявляли о зоонозной инфекции, хотя виднейшие учёные мужи нашей планеты яро отрицали эту теорию и говорили про безрассудности «сказки об уханьском рынке». До сих пор людям ничего не известно про Covid-19 и про его истинное появление. Существует уже до сотни разных теорий, многие из которых попахивают бредом. То, что ВОЗ скрывает истинные причины происхождения вируса – это просто неоспоримый факт. Всегда существовало множество разных болезней, но никогда ещё не было подобного шума насчёт искусственного создания. Судя по сообщениям ВОЗ, они не признали ни одну из теорий. Но кто или что тогда создало опаснейшую инфекцию на планете? Уже каждый в этом мире начинает понимать саму нелепость идеи о съеденной мышке, внутри который вирус якобы мутировал.

Трамп и его руководство серьёзно разгневаны. В особенности под «яростный удар» попал верховный лидер организации, доктор Тедром Адханом Гебрейезус. Этот человек считался вполне эффективным медиком и учёным. Но его поистине партизанская скрытность уже начинает отталкивать многие мировые державы. Уже по одному его взгляду можно понять, что доктор Гебрейезус прекрасно знает обо всех вирусных тайнах. Дональд Трамп официально прекращает всякие отношения с ВОЗ и отказывает организации в финансировании. Более 450 миллионов долларов, отправляемыми Америкой «мировым здравоохранителям», теперь пойдут на счёт других организаций и корпораций, усиленно помогающим в борьбе с коронавирусом. Более того президент США заявлял о том, что ВОЗ едва ли не в сговоре с правительством Китая, и то что именно власти Поднебесной несут прямую ответственность за распространение заразы.

Трудно сказать, что же ждёт нашу планету в ближайшие дни. Подобного ещё не случалось никогда за всю историю человеческой цивилизации. Очень велика вероятность полномасштабного конфликта между США и Китаем. Ведь Китай до сих пор не раскрыл никаких данных об истинном происхождении вируса, что свидетельствует о том, что Си Цзиньпин отчётливо скрывает все нужные сведения, как и его соратники из штаба Гебрейезуса. Ведь если нечего скрывать, то почему бы не объявить всему миру о правде? Вероятно, китайское правительство заплатило немалую сумму за сокрытие ужасной тайны и за её неразглашение.