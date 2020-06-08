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ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается
коронавирус, pixabay.com

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, «в глобальном масштабе она ухудшается». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях COVID-19. Около 400 тыс человек стали жертвами этого заболевания.

Во вторник, 8 июня, ВОЗ собирает онлайн-конференцию по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, «чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии».

В ВОЗ обновили рекомендации по ношению защитных масок.

НС

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