ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

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8 июня 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, pixabay.com

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, «в глобальном масштабе она ухудшается». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях COVID-19. Около 400 тыс человек стали жертвами этого заболевания.

Во вторник, 8 июня, ВОЗ собирает онлайн-конференцию по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, «чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии».

В ВОЗ обновили рекомендации по ношению защитных масок.