На Украине придумали коронавирусное приветствие

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9 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Центр общественного здоровья Украины

плакат с рекомендациями приветствия

Украинцам настоятельно рекомендуют отказаться от обычных рукопожатий. Их следует заменить на улыбки и букву V. Все это опубликовала пресс-служба центра общественного здоровья Украины.

Украинские медики выступили с целым рядом рекомендаций. Большая их часть привычна. В общественных местах не трогать глаза, нос, рот. Прежде, чем взять корзину в магазине, ручки следует продезинфицировать. Мыть руки часто. И в целом, мыть нужно вообще, все.

«Бесконтактное приветствие — одна из важных рекомендаций, которой должны следовать все», — пояснили украинские медики, а потом посоветовали отказаться от рукопожатий: «Улыбка, кивок головы или двапальца, сложенные буквой V, избавят вас от лишних контактов с другими людьми».

Сейчас на Украине проблема с транспортом. Метро закрыто, в автобусы не пускают. Люди вынуждены толкаться в маршрутках. Может быть, предложенное центром общественного здоровья Украины бесконтактное приветствие и защитит людей. Но эту защиту с лихвой компенсирует поездка до работы или по каким другим делам.