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Врач оценил шансы заразиться COVID-19 на летних верандах кафе

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач оценил шансы заразиться COVID-19 на летних верандах кафе
летняя веранда кафе на Тверской улице, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин в рамках беседы с журналистами рассказал, каковы шансы заразиться коронавирусом нового типа после открытия летних веранд кафе.

По словам Никиты Ломакина, на открытом воздухе возможность заразиться COVID-19 существенно ниже, чем в закрытом помещении.

Эксперт, однако, подчеркнул, что даже на открытых верандах кафе и ресторанов важно соблюдать социальную дистанцию, так как в случае массового скопления людей на улице повышаются шансы "поймать" коронавирусную инфекцию.

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