Вирусолог оценил ослабление ограничений в Москве

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28 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: дезинфекция в Москве, Михаил Фролов/ globallookpress.com

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев оценил ослабление части ограничений, введенных из-за вспышки новой коронавирусной инфекции на территории столицы.

«В большинстве наших регионов система здравоохранения работает по COVID-19 с нагрузкой около 50%, а заболеваемость снижается. То есть мы можем себе позволить начать снятие ограничений», - пояснил он.

Лукашев отметил, что от второй волны заражения COVID-19 может защитить иммунная прослойка примерно в 70%, но и выявленные 12% в Москве могут существенно повлиять на прирост новых случаев.

«В любом случае пока нужно не допускать массового скопления людей, например, на детских и спортивных площадках, в центральных зонах парков», - высказал он. Вирусолог считает, что говорить о полной отмене ограничений еще рано.

Однако Лукашев негативно отнесся к «графику прогулочного режима». По его словам, эту меру будет сложно реализовать на практике.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы разрешены прогулки и занятия спортом. При этом в некоторых случаях понадобится цифровой пропуск, а также были перечислены категории лиц, которым по-прежнему запрещено выходить на улицу.