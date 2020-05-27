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27 мая 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Путин и Собянин, фото с сайта Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил установить графики прогулок для москвичей. Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в российской столице, результаты постепенного снятия вынужденных ограничений из-за коронавируса Собянин сегодня обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собянин рассказал, что москвичам разрешат прогулки с 1 июня, но по графику. По словам мэра столицы, жителям каждого дома можно установить графики прогулок. Это будет в тестовом режиме. Люди смогут выходить на улицу поочередно.

Собянин отметил, что решение о прогулках принять непросто, так как существует угроза того, что на улицах Москвы может быть что-то типа "первомайской демонстрации".

По словам Собянина, нужно "взять максимально простую и доступную схему, но, главное, чтобы не все в раз". Он считает, что нужно будет так неделю-другую пожить и посмотреть, как ситуация будет развиваться. Собянин считает, если страховаться, будет все нормально.

Источники в мэрии сообщили, что в июне москвичи получат право выходить на улицу для прогулок в дневное и вечернее время по специальному графику, так что каждый человек сможет гулять три раза в неделю — два дня в будни и в один из выходных.

Мэр Москвы также сообщил, что с 1 июня власти столицы планируют "раскрыть" всю непродовольственную торговлю и работу предприятий в сфере бытовых услуг: прачечных, химчистки.

Путин и Собянин также сегодня обсудили вопросы взаимодействия федеральных и московских властей при подготовке Парада Победы 24 июня.