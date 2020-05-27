В Москве возобновить работу может часть бытовых услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить работу некоторым предприятиям сферы бытовых услуг. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 27 мая.
«… раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее», - уточнил градоначальник.
Он отметил, что снятие ограничений может вступить в силу с 1 июня.
Ранее Сергей Собянин предложил открыть все непродовольственную торговлю и разрешить прогулки в "тестовом режиме". Он считает, что ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась.