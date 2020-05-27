В Москве возобновить работу может часть бытовых услуг

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27 мая 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить работу некоторым предприятиям сферы бытовых услуг. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 27 мая.

«… раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее», - уточнил градоначальник.

Он отметил, что снятие ограничений может вступить в силу с 1 июня.

Ранее Сергей Собянин предложил открыть все непродовольственную торговлю и разрешить прогулки в "тестовом режиме". Он считает, что ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась.