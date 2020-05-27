Собянин: 1 июня можно открыть всю непродовольственную торговлю и разрешить прогулки

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27 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: прогулка, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил открыть все непродовольственные магазины с 1 июня и разрешить прогулки.

Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в столице стала улучшаться. Однако градоначальник отметил, что разрешения на прогулки будут действовать в "тестовом режиме" и по специальному графику.

"Самое главное для граждан - эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее ... и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки", - высказал он.