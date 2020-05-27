Власти Москвы объяснили, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал категории людей, которые по-прежнему не могут выходить на улицу в связи с введенными на территории столицы ограничениями по коронавирусу.

«По-прежнему запрещается выходить из дома: гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам; гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача», - говорится в соответствующем указе.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы разрешены прогулки и занятия спортом, но по определённому графику. Однако в некоторых случаях понадобится цифровой пропуск.