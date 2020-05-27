В Москве продлили режим самоизоляции

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27 мая 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Замир Усманов/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничительные меры, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции на территории столицы продлены до середины июня. Опубликован соответствующий указ.

«… я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически», - говорится в заявлении Собянина.

Кроме того, он объявил, что теперь все граждане, включая пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, могут выходить на прогулки в радиусе 2 км от места проживания, но по определенному графику, а также заниматься спортом до 9 утра. Однако пользоваться общественным транспортом, детскими площадками, лавочками и беседками запрещено.

Будут открыты все парки, кроме Зарядья.

Кроме того, с 1 июня власти столицы планируют "раскрыть" всю непродовольственную торговлю и работу предприятий в сфере бытовых услуг.