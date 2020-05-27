В Москве разъяснили порядок оформления пропусков для прогулок

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускной режим в столице будет продлен до 14 июня. При этом всем гражданам, включая пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, разрешены прогулки.
«Для передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства необходимо оформить в соответствии с Порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности … Использование транспортного средства для передвижения к месту занятий физической культурой и спортом не допускается», - пояснил градоначальник в соответствующем указе.
Кроме того, с 1 июня власти столицы планируют "раскрыть" всю непродовольственную торговлю и работу предприятий в сфере бытовых услуг.