В Москве разъяснили порядок оформления пропусков для прогулок

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: прогулка, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускной режим в столице будет продлен до 14 июня. При этом всем гражданам, включая пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, разрешены прогулки.

«Для передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства необходимо оформить в соответствии с Порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности … Использование транспортного средства для передвижения к месту занятий физической культурой и спортом не допускается», - пояснил градоначальник в соответствующем указе.

Кроме того, с 1 июня власти столицы планируют "раскрыть" всю непродовольственную торговлю и работу предприятий в сфере бытовых услуг.