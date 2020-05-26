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Семь человек с коронавирусом скончались за сутки в Нижегородской области

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Семь человек с коронавирусом скончались за сутки в Нижегородской области
pexels.com

Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Нижегородской области.
Всего в регионе умерли 72 пациета с новым вирусом.  В правительстве области отметили, что у жерт COVID-19 были еще и хронические заболевания.

По состоянию на вторник, 26 мая, в Нижегородской области подтверждены 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 8504 человек с COVID. Выздоровели и выписаны 2895 пациентов.

У примерно 3,5 тысячи человек болезнь протекает в легкой форме или бессимптомной форме, поэтому они находятся на амбулаторном лечении. Около двух тысяч человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах.
Напомним, массовое заболевание в регионе было в Дивеевском монастыре.

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