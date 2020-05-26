В ВОЗ предупредили, что заболевание коронавирусом COVID может «скакнуть» в любой момент

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26 мая 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Майк Райан, фото с сайта ВОЗ

Майк Райан, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, предупредил, что рост заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 может возобновиться в любой момент. Эксперт ВОЗ объяснил, что сейчас мир находится в середине первой волны заболевания, будет ли вторая волна - неизвестно.

Райан предположил, что риск второго резкого подъема заражений COVID-19 может быть в первую волну. Он отметил, что количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. Но, как Райан пояснил, стандартное восприятие течения пандемии именно такое — кончается первая вспышка, за ней приходит вторая.

Эксперт ВОЗ прогнозирует ситуацию с коронавирусом, учитывая исторический опыт пандемий, эпидемию «испанки» в 1919 году.

Райан заключил, что сейчас еще рано делать выводы о том, что наблюдаемое затухание пандемии коронавируса продолжится и дальше.

По данным разных источников, от испанского гриппа («испанки») скончались от 17 до 100 миллионов человек.