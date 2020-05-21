Зеленский рассказал о счастливых жителях Донбасса

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21 мая 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

разбитая школа в Никишино на фото из архива автора

Президент Украины попал в конфуз. Он рассказал о том, что жители ДНР и ЛНР счастливы, и пояснил отчего они счастливы.

Опрометчивой заявление прозвучало на пресс-конференции украинского президента. Его неизбежно спросили про Донбасс. Среди ответов была оценка телеканала «Дом», который начал вещать на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

«Жители Донбасса счастливы от того, что показывают «Дом», — пояснил Зеленский.

Это заявление выглядит весьма странным. Прямо сейчас Донбасс выставил Киеву ультиматум. После обстрела территории ЛНР, который инициировала украинская сторона, там были перебиты коммуникации. Это стало поводом для экстренного заявления главы ДНР, который пригрозил Зеленскому отодвинуть линию фронта подальше от линии электропередач.

Судя по всему, Зеленский забыл, что для просмотра телеканала «Дом» нужно, как минимум, электричество. А украинская армия оставила жителей ЛНР без него.