ДНР и ЛНР привели в повышенную боеготовность народную милицию «на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева»

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20 мая 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Пушилин, фото с сайта denis-pushilin.ru

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин привел в повышенную боеготовность силы народной милиции республики. Как объяснил глава ДНР, это стало ответом на активизацию обстрелов со стороны украинских силовиков.

«На случай дальнейшего агрессивного поведения Киева», - сообщил Пушилин в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что народная милиция ЛНР во исполнение указания главы республики Леонида Пасечника также привела подразделения в высшую степень боеготовности. 19 мая Пасечник выступил с экстренным сообщением. Глава ЛНР предупредил украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы он прекратил обстрелы, иначе официальный Луганск подвинет границу.