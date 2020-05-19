Глава ЛНР пригрозил Зеленскому разморозить конфликт

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19 мая 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: экстренное заявление главы ЛНР

Леонид Пасечник на скриншоте видео экстренного заявления

Леонид Пасечник выступил с экстренным сообщением. Глава Луганской народной республики предупредил Зеленского о том, чтобы он прекратил обстрелы. В противном случае официальный Луганск обещает подвинуть границу.

Армейцы ЛНР уже приведены в боевую готовность. Таково было распоряжение главы республики. Он предупредил об этом Зеленского.

«Вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как, принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач», заявил Леонид Пасечник.

Поводом для заявления стала обстрел, в результате которого была разрушена линия электропередач. Это нанесло существенный ущерб энергетике республики.