Глава ЛНР пригрозил Зеленскому разморозить конфликт

Леонид Пасечник выступил с экстренным сообщением. Глава Луганской народной республики предупредил Зеленского о том, чтобы он прекратил обстрелы. В противном случае официальный Луганск обещает подвинуть границу.
Армейцы ЛНР уже приведены в боевую готовность. Таково было распоряжение главы республики. Он предупредил об этом Зеленского.
«Вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как, принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач», заявил Леонид Пасечник.
Поводом для заявления стала обстрел, в результате которого была разрушена линия электропередач. Это нанесло существенный ущерб энергетике республики.