Зеленский заговорил о втором сроке

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21 мая 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Zygimantas gedvila

Президент Украины назвал условие, при котором он не будет выдвигаться на второй срок. Судя по нынешней ситуации к новым выборам он еще готов. Но это пока.

С намеками на второй срок украинский лидер выступил на пресс-конференции. Зеленский встретился с журналистами. Те ему задали вопросы. Среди них был упомянут интерес к грядущим выборам.

Владимир Зеленский ответил, что у политика нет смысла баллотироваться в том случае, если его поддерживают меньше 10 — 15 процентов избирателей.

На нынешнем этапе теперешний президент Украины пока готов к новому сроку. Его рейтинг, конечно, существенно упал. Но он еще выше 15 процентов.

Впрочем, загадывать еще рано. Главный пост Украины Зеленский занимает еще только один год. К концу срока он может запросто растерять весь рейтинг.