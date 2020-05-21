Зеленского разозлил вопрос о кумовстве

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Пресс-конференция президента Украины спровоцировала массу публикаций. Брифинг в этот раз был менее интересным. Украинским СМИ пришлось выискивать поводы для того, чтобы рассказать про встречу политика с журналистами.

Зеленскому не нравятся вопросы о кумовстве. Пожалуй, это самое главное, что можно рассказать о его общении с журналистами. Оно прошло накануне.

«Ни одного кума или армейского друга я не назначал», — резко отреагировал Зеленский на вопрос собеседников: «Я обещал, что к власти придут другие люди».

Назначение на должности при Зеленском зачастую происходило со скандалами. Чиновниками становились люди, представляющие интересы тех или иных групп. Своих людей, Зеленский, может и не назначал. Он назначал людей, например, Коломойского.