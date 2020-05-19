Коронавирус 19 мая: испытания вакцины на людях и мусорные пакеты для российских медиков вместо бахил

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 4 896 506 человек. Погибли 320 238 инфицированных, вылечились – 1 911 636. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тем временем заявил, что ситуация с COVID-19 на территории нашей страны остается непростой. Динамика вместе с тем, по самым осторожным оценкам, позитивная. 27 регионов России уже готовы к смягчению ограничений.

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-Байрам дома из-за пандемии. По словам российского лидера, он знает, как в Дагестане относятся к обычаям своего народа, однако в этом году просит воздержаться от традиции собираться вместе с друзьями, а также устраивать коллективные молитвы, чтобы избежать распространения вируса.

На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания будет направлено более 7,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ. Средства выделяются из резервного фонда правительства. Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом. Период расчёта выплат – с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

В соцсетях появились фотографии медиков из Новосибирска, на ногах которых были полиэтиленовые пакеты, перемотанные скотчем. Ситуацию тут же попытались оправдать в верхах: «Информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. В больнице №12 в наличии имеются 1200 костюмов инфекциониста. Весь медперсонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят в том числе и бахилы» . Пояснили, что некоторые сотрудники дополнительно используют пакеты и скотч из-за того, что бахилы не всегда надёжно крепятся. «Ну сказали бы сразу – традиция у них такая», – не верят официальному ответу пользователи Сети.

На северо-востоке Китая отмечена новая вспышка COVID-19. Это стало основанием для введения строгих мер изоляции. Более 100 миллионов китайцев попали под новый карантин. Очагом инфекции стала провинция Цзилинь. В регионе зарегистрировали 34 новых случая заражения. Город Шулань полностью заблокировали. Из дома разрешено выходить раз в два дня на два часа для покупок и только одному человеку на семью.

Американская биотехнологическая компания «Moderna» провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Участников испытаний разделили на несколько групп, каждой из которых выдавали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу, антитела выработались почти в том же количестве, которое выявляется у пациентов, переболевших коронавирусом. У тех, кто получал большую дозу, к окончанию эксперимента антител в организме было значительно больше, чем у пациентов с COVID-19 после выздоровления.







Узнать правду: какие тесты на антитела к коронавирусу можно сдать в России. Рынок тестов на антитела в России пока что только формируется. Отечественные лаборатории отчитываются о результатах разработок, а в это время зарубежные тесты уже активно тиражируются на рынке.







Актуальные научные вызовы эпохи коронавируса. Обрушившаяся на человеческое сообщество пандемия коронавируса и произошедшие в первые три месяца 2020 года глобальные изменения сложившегося образа жизни в ближайшее время станут (и уже стали) центром мировых дискуссий: философских, политических, исторических, экономических и гуманитарных.







Китай наращивает вооружение: мир на пороге ядерной анархии. Из-за пандемии коронавируса была перенесена обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в конце апреля. Договор имеет фундаментальное значение для международной безопасности и стратегической стабильности.







Столице скрывать нечего. Все данные о Covid-19 достоверны. На прошлой неделе, считающиеся авторитетными английское и американское издания опубликовали материал, где утверждалось, что в Москве, якобы занижают показатели смертности от COVID-19. К сожалению, эту «сенсацию» перепечатали не только зарубежные, но и некоторые российские СМИ.







Как используется тема коронавируса в рекламе. «Аргументы Недели» уже писали о случае, когда агентство ритуальных услуг предоставляло скидку клиентам по промокоду «корона». Но это далеко не единственный случай, когда ситуация с пандемией коронавируса активировала фантазию бизнесменов для продвижения своей продукции.





