Столице скрывать нечего

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18 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Игорь МИХАЙЛОВ ]

Фото: соцсети

На прошлой неделе, считающиеся авторитетными английское и американское издания опубликовали материал, где утверждалось, что в Москве, якобы занижают показатели смертности от COVID-19. К сожалению, эту «сенсацию» перепечатали не только зарубежные, но и некоторые российские СМИ.

Свои «данные» эти СМИ подкрепляют тем, что по данным ( подчеркнём по официальным) портала правительства Москвы, в апреле в столице было зарегистрировано почти на две тысячи смертей больше, чем за тот же период 2019 году. Из этого делается «глубокомысленный вывод» о том, что рост смертности вызван только коронавирусом и, якобы в той же российской столице на самом деле, скончавшихся людей больше прмимерно на 72%.

Хотя элементарная логика показывает,что если информация о смертности опубликована на официальном портале исполнительной власти российского мегаполиса, то о каком замалчивании и сокрытии идёт речь? Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры. Впрочем, к логике, зарубежных, извините за выражение, коллег, призывать бесполезно.

Тем более, что факты говорят об обратном. И самое главное, на протяжении всей борьбы с пандемией, многие эксперты, в том числе и представители ВОЗ неоднократно подчёркивали, что они высоко оценивают уровень борьбы с Covid-19 в российской столице и у них нет никаких сомнений в реальности статистике, как в Москве, так и в России. Об этом , в частности, заявляла специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Всем известно, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии, обусловленной распространением нового коронавируса, всегда сопровождается ростом смертности. Это связано с появлением умерших непосредственно от инфекционного заболевания, но в еще большей степени от других заболеваний, обострение которых также приводит к смерти. Кстати, аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах – смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности.

Как отметили в Департаменте здравоохранения Москвы, сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. В апреле 2020, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше.

Диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России. А оно осуществляется в Москве в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми. Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии, лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности и другие.

Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония.

Кстати, если обратиться к офийциальным сайтам городов , где базируются данные издания, то В Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 15709.

В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил - 5531

То есть даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно. Так что как говорится, самое время выискивать «соринки» у Москвы, не замечая «бревна» в собственных домах. .

Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии - Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции. Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного, мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, опубликовала данные о смертности за апрель сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все. Действительно у нас наблюдается увеличение смертности за апрель 2020 года. По сравнению с 2019 годом смертность увеличена на 1,8 тыс. человек, по сравнению с 2018 годом на 900 человек. Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе наверное рано еще. Но мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия, конечно же, влияет на увеличение смертности горожан и это вполне понятно. Вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания. Но назвать в данном случае причиной смерти COVID-19 просто не представляется возможным. Вся статистика по смертности от коронавируса является достоверной.