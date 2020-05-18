Китай наращивает вооружение: мир на пороге ядерной анархии

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18 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Из-за пандемии коронавируса была перенесена обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в конце апреля. Договор имеет фундаментальное значение для международной безопасности и стратегической стабильности.

Согласно докладу Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), в 2019 году мировые расходы на развитие этого вида вооружений поставили рекорд со времен окончания холодной войны. Пять официальных членов ядерного клуба – США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Пакистан, Израиль и КНДР потратили на эти цели почти 73 млрд долл. - на 10% больше показателя предыдущего года. При этом США вложили в развитие своего ядерного арсенала столько же (35,4 млрд долл.), сколько все остальные атомные державы вместе взятые. На второе место ICAN поставила Китай, расходы которого оцениваются в 10,4 млрд долл. Третье место занимает Великобритания (8,9 млрд), за которой идут Россия (8,5 млрд) и Франция (4,8 млрд).

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), на планете насчитывается более 13,8 тыс. ядерных боезарядов, свыше 90% которых сосредоточены у США и России. Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который в настоящее время не позволяет увеличивать количество российских и американских ядерных боеголовок (по 1550 с каждой стороны). Его действие истекает в феврале 2021 года. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 3 мая заложил основу для подготовки к переговорам о пролонгации СНВ-3.

Среди новых условий, по мнению главы Пентагона Марка Эспера, не только охват договором нового российского стратегического и тактического ядерного оружия, но и непременное участие в договоренностях Китая. В Пекине заявляют о незаинтересованности в разработке трехстороннего документа, поскольку китайский ядерный арсенал якобы существенно уступает по мощи американскому и российскому. Одновременно с этим, согласно китайским СМИ, Поднебесная собирается за относительно короткое время увеличить количество своих ядерных боезарядов до 1 тысячи. Более широкий ядерный арсенал требуется для того, чтобы обуздать стратегические амбиции США. Возможная потеря СНВ-3 будет иметь катастрофические последствия для безопасности России, США и всего мира в целом.