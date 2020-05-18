Как используется тема коронавируса в рекламе

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

Фото: соцсети

«Аргументы Недели» уже писали о случае, когда агентство ритуальных услуг предоставляло скидку клиентам по промокоду «корона». Но это далеко не единственный случай, когда ситуация с пандемией коронавируса активировала фантазию бизнесменов для продвижения своей продукции.

Ранее в марте Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала нарушением рекламу «Арбидола». Дело в том, что в рекламе препарата «Арбидол» указывалось на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19, что нарушает требования закона «О рекламе». Рекламную кампанию противовирусного препарата «Арбидол» компания «Отисифарм» запустила в конце января 2020 года. В рекламном ролике, выходившем в эфире радиостанций «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM» и «На семи холмах», указывалось на растущее число заражений «новым коронавирусом». «Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», — утверждалось в ролике.

Активно начали появляться и фирмы, которые проводят профессиональную дезинфекцию квартиры. К примеру, в Москве обработка однокомнатной квартиры стоит около 3,5 тысячи рублей. Дезинфекцию действительно проведут, но только к коронавирусу это не будет иметь никакого отношения.

Хорошие деньги сегодня делаются на медицинских масках и антисептических средства, цены на которые возросли в несколько раз. Себестоимость каждой маски — чуть больше рубля, причем в нее входят и расходы на сертификацию. До эпидемии на оптовых складах маски продавались по цене от 2,5 до 3,5 рубля. Еще недавно упаковка из пяти штук стоила 35 рублей, то есть, 7 рублей за штуку, но сегодня маски продают поштучно. Сейчас же цены за одну маску возросли в несколько раз. А еще сейчас маски стали шить дизайнеры и многие звезды, конечно, их тоже продают не по рублю.

Гречка на какое-то время тоже становилась предметом желания номер один. Помимо того, что гречку скупали в продуктовых магазинах и некоторые люди потом перепродавали втридорога. Некоторые цветочные магазины придумывали «съедобные» букеты с крупой и макаронами. Затем уже лимоны с имбирем стали не только редкими, но и очень дорогими.

Успех произошел и с мобильным симулятором Plague Inc., который вышел восемь лет назад. Сегодня он пережил второе рождение. Целью этой игры-стратегии является заражение всего мира смертельными вирусами. На начало распространения коронавируса игра стала самой популярной мобильной игрой в Китае, а сейчас в нее активно играют во всем мире. Сообщается, что это не первый резкий всплеск популярности Plague Inc. В 2014 году количество установок симулятора выросло во время эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, которая унесла жизни 11 тыс. человек.

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