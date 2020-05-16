Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Необычное объявление в местной газете удивило жителей Смоленска. Агентство ритуальных услуг предложило скидку в 20% на памятники по промокоду «корона». Фото из газеты пользователи опубликовали в социальных сетях.

Креативнй подход «ритуальщиков» нарвался на не менее креативные комментарии пользователей Рунета. «А что бонусов за «приведённого друга» не будет?», «А они справку требовать станут или просто достаточно кодового слова?», «Да они и так уже заработали немало на этой пандемии», - комментируют новость в сетях.