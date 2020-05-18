Узнать правду: какие тесты на антитела к коронавирусу можно сдать в России

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18 мая 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

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Рынок тестов на антитела в России пока что только формируется. Отечественные лаборатории отчитываются о результатах разработок, а в это время зарубежные тесты уже активно тиражируются на рынке.

К середине мая в России зарегистрированы и допущены к обращению семь медицинских изделий, используемых для определения антител к коронавирусу. Тесты еще пяти компаний проходят клинические испытания в лабораториях частной компании «Инвитро». Российские разработки сейчас не успевают за рынком и уступают дешевым, хоть и не всегда качественным иностранным тестам. Точные результаты (95-98%) дают тесты количественные, а вот экспресс-тесты (тест-полоски) дают ложно-положительные или ложно-отрицательные результаты почти в 20% случаев, что в данном случае критично.

Из отечественых производителей свои тесты зарегестрировали «Научно-производственная фирма «Литех», научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска, Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии и частная компания «Хема». Из них продавать тесты начали лишь «Литех» и «Хема». Регистрацию тестов на антитела в Росздравнадзоре также получили российские компании «Аналитика» и «Миндрей медикал рус», но обе они зарегистрировали иностранные тесты.

В это же время частные клиники активно используют зарубежные разработки. Медцентры «Рассвет» и GMS Clinic выявляют антитела с помощью китайского теста Innovita и корейского Sugentech, а сеть клиник «Чайка» использует тест-систему Prestige Diagnostics из Великобритании. Цена теста в зависимости от клиники варьируется от 4 до 6 тыс. руб. за анализ и забор биоматериала. «Инвитро», «Гемотест», «Хеликс», KDL и LabQuest планировали начать тестирование в мае с использованием российских тест-систем.



Наиболее популярными, но, к сожалению, не самыми лучшими оказались китайские тесты Lyher. Ими по разным данным пользуются врачи Московской областной станции скорой медицинской помощи. При этом, тест не сертифицирован в России и, по словам медиков, выезжавших на вызовы, ни в одном из случаев тест не показал наличие антител к вирусу, а его точность они оценили как 50:50. По данным «Новой газеты», китайские тесты Lyher в Подмосковье мог поставить благотворительный фонд «День первый», организованный в марте этого года компанией «Сибантрацит» Дмитрия Босова. Напомним, Дмитрий Босов входил в рейтинг двухсот богатейших людей России с состоянием 1,1 миллиарда долларов, а в ночь на 6 мая 2020 года он покончил с собой в своем доме в подмосковном Усове.

Несмотря на возросший интерес к тестированию на антитела, всё-таки большинство людей пока что опасаются. Например, менее половины москвичей готовы участвовать в бесплатном тестировании на коронавирус, которое стартовало в столице 15 мая, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob. В исследовании приняли участие 1600 жителей Москвы.