Коронавирус 14 мая: в Италии выздоровела половина заражённых, жителям Челябинска посоветовали брить бороды

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 4 433 452 человек. Погибли 298 200 зараженных, выздоровели 1 664 115. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».
- В США заключённые специально заражались коронавирусом, чтобы получить досрочное освобождение. Они сумели добыть маску, инфицированную COVID-19, и дышали по очереди через неё. Кроме того, пили горячую воду из одной и той же бутылки. В итоге заключённые реально подхватили вирус.
- В московском метро оштрафовали почти 200 человек за нарушение масочного режима. Требования соблюдают более 98% пассажиров, ранее в масках было 58%.
- Жителям Челябинска рекомендовали брить бороды во время пандемии. Это связано с частым ношением защитных масок.Об этом заявила главврач Центра медпрофилактики Челябинской области Ольга Агеева. По ее словам, без бороды и усов маска лучше прилегает к лицу.
- В Италии выздоровела половина инфицированных коронавирусом. Департамент гражданской защиты страны сообщил, что отCOVID-19 сейчас вылечились 112 541 из 222 104. За минувшие сутки выздоровели 3 502 человека, заболели 888 пациентов.
- В Тамбовской области количество вылечившихся от коронавируса превысило 400. Администрация региона сообщила, что 61 человек выздоровел за сутки после заражения COVID-19, пишут РИА Новости.
- Член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иона Вэлян заявила, что туристы, которые планируют в этом году путешествовать по Европе, «должны осознавать сопутствующие риски». Она отметила, что «никто не может дать 100% гарантии безопасности путешествия».