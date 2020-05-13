Жителям Челябинска рекомендовали брить бороды во время пандемии

Во время пандемии коронавируса мужчинам лучше сбривать усы и бороды. Это связано с частым ношением защитных масок.
Об этом заявила главврач Центра медпрофилактики Челябинской области Ольга Агеева. По ее словам, без бороды и усов маска лучше прилегает к лицу.
Кроме этого, растительность на лице несет в себе определенные риски. В качестве примера она привела докторов, работающих с ковид-пациентами – они тщательно бреются. Тем мужчинам, которые дорожат бородой и усами, доктор рекомендовала «как-то пересмотреть свои принципы» на период пандемии.
Ранее сообщалось, что власти Рязанской области ввели в регионе обязательный масочный режим.