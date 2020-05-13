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Власти Рязанской области ввели в регионе обязательный масочный режим

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Рязанской области ввели в регионе обязательный масочный режим
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился ввести в регионе обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение опубликовано 13 мая.

В документе говорится, что при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, при совершении поездок в транспорте общего пользования и такси, при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях железнодорожных и иных вокзалов, в других общественных местах обязательно использовать средства защиты органов дыхания и перчатки.

Помимо масок и респираторов в распоряжении фигурирует термин «повязки», которые тоже могут использоваться для защиты органов дыхания.

В области уже вводился масочный режим, но ранее эта мера носила рекомендательный характер.

Ранее губернатор Ярославской области заявил о введении в регионе масочного режима с 16 мая.

ДВа

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