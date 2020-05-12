Губернатор Ярославской области заявил о введении в регионе масочного режима с 16 мая

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12 мая 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yarcube.ru

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Фото: сайт губернатора ЯО.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что с 12 мая в регионе смогут продолжить работу предприятия, которым и ранее было позволено поддерживать деятельность.

По его словам, с 16 мая планируется расширить список работающих, но «каждый новый шаг будем делать очень осторожно, тщательно прогнозируя последствия».

«С 16 мая в области вводится обязательный масочный режим с 16 мая. До 31 мая сохраняется действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, обязательная самоизоляция для тех, кому больше 65 лет», – заявил глава Ярославской области.

Кроме этого, продолжится организация коек для больных коронавирусом в больницах, чтобы регион был готов к продолжению эпидемии.

Ранее губернатор Астраханской области решил сохранить ограничительные меры в регионе.