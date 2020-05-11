Губернатор Астраханской области решил сохранить ограничительные меры в регионе

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11 мая 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Фото: официальный сайт губернатора АО.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры. Такое решение принял губернатор Игорь Бабушкин.

Несмотря на то, что по количеству свободных коек и по охвату тестированием область находится в так называемой зеленой зоне, к тому региону удалось выполнить задачи, поставленные правительством, серьезные опасения представляет коэффициент распространения инфекции. По данным оперативного штаба, за последние четыря дня среднесуточный прирост заболеваемости составил 40%.

«С одной стороны, мы можем говорить о повышении выявляемости – и это хорошо. С другой стороны, это очень высокий показатель. В том числе, он свидетельствует о низкой дисциплине отдельных граждан», – пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.