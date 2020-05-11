Губернатор Астраханской области решил сохранить ограничительные меры в регионе

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры. Такое решение принял губернатор Игорь Бабушкин.
Несмотря на то, что по количеству свободных коек и по охвату тестированием область находится в так называемой зеленой зоне, к тому региону удалось выполнить задачи, поставленные правительством, серьезные опасения представляет коэффициент распространения инфекции. По данным оперативного штаба, за последние четыря дня среднесуточный прирост заболеваемости составил 40%.
«С одной стороны, мы можем говорить о повышении выявляемости – и это хорошо. С другой стороны, это очень высокий показатель. В том числе, он свидетельствует о низкой дисциплине отдельных граждан», – пояснил губернатор.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.