Власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение

В Башкирии с 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
«Разрешаем свободное передвижение. Все нормы, которые ограничивали передвижение наших граждан – выгул животных, не отходя от дома дальше 150 метров и прочее, также аннулируется», – заявил Хабиров.
Кроме этого, разрешается передвижение в парках, скверах, на детских игровых площадках при соблюдении условий санитарно-эпидемиологических норм.
Сообщается, что масочный режим в республике сохраняется. Также действует комендантский час для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания – им нельзя будет выходить из дома с 18 до 6 часов, для школьников ограничения введены с 20 до 14 часов.
Ранее сообщалось, что кировчанам разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.