Власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение

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11 мая 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv

Глава Башкортостана Радий Хабиров. Фото: сайт главы РБ.

В Башкирии с 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Разрешаем свободное передвижение. Все нормы, которые ограничивали передвижение наших граждан – выгул животных, не отходя от дома дальше 150 метров и прочее, также аннулируется», – заявил Хабиров.

Кроме этого, разрешается передвижение в парках, скверах, на детских игровых площадках при соблюдении условий санитарно-эпидемиологических норм.

Сообщается, что масочный режим в республике сохраняется. Также действует комендантский час для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания – им нельзя будет выходить из дома с 18 до 6 часов, для школьников ограничения введены с 20 до 14 часов.

Ранее сообщалось, что кировчанам разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.