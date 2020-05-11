Кировчанам разрешат гулять и заниматься спортом на открытом воздухе

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11 мая 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Спорт на улице. Фото: Pixabay

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал об этапах выхода Кировской области из карантина, первый их которых начинается 12 мая.

По словам Васильева, на первом этапе в Кировской области разрешено начать работу непродовольственным магазинам с отдельным входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров. При этом губернатор настоятельно рекомендовал обеспечить в торговых объектах масочно-перчаточный режим.

С 12 мая кировчанам разрешат гулять и заниматься спортом на открытых площадках.

«Первый этап снятия ограничений продлится до 19 мая, затем, при условии снижения случаев заболевания, кировские власти рассмотрят возможность перехода на второй этап, который продлится с 19 по 26 мая и будет включать в себя разрешение на возобновление работы торговых объектов до 800 кв. метров и отдельных образовательных организаций», – рассказал Васильев.

Еще через неделю, при сохранении положительной динамики улучшения эпидемиологической ситуации в Кировской области, разрешат работу всех предприятий сферы услуг, торговли, общепита, образовательных учреждений и гостиниц. На всех этапах снятия карантинных мер остаются обязательным ношение защитных масок на рабочих местах и режим дезинфекции.

Губернатор подчеркнул, что пока на территории Кировской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Ранее губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности до конца мая.