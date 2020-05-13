В США заключенные специально заражались коронавирусом ради амнистии

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13 мая 2020, 23:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Американские заключенные заразились коронавирусом, чтобы получить досрочное освобождение. Об этом сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в одной из тюрем Лос-Анджелеса. Заключенные сумели добыть маску, инфицированную коронавирусом. Они принялись по очереди дышать через нее. Кроме того, зэки пили горячую воду из одной и той же бутылки.

В результате арестанты реально подхватили вирус. В тюрьме была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Администрация обратила внимание на то, что ранее в этой тюрьме не было ни одного случая заражения COVID-19. В заведении организовали проверку. Во время просмотра видеозаписей с камерой наблюдения, надзиратели обратили внимание на подозрительные действия арестантов.

Вообще, Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. В одном только штате Нью-Йорк коронавирусом заразились больше человек, чем одновременно в Турции и Испании.