Туристов, собирающихся побывать в Европе, предупредили о «сопутствующих рисках»

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13 мая 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Эйфелева башня. Фото: Pixabay

Член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян заявила, что туристы, которые планируют в этом году путешествовать по Европе, «должны осознавать сопутствующие риски».

Чиновник Еврокомиссии отметила, что «никто не может дать 100% гарантии безопасности путешествия».

«Это риск, который вы принимаете на себя», - сказала Вэлян, добавив, что речь идет не только о здоровье, но и о финансовых рисках.

Тем не менее, Вэлян напомнила о настоятельной рекомендации властей ЕС носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Еврокомиссия предложила продлить до 15 июня ограничение на поездки внутри Шенгена.