Еврокомиссия предложила из-за COVID продлить до 15 июня ограничение на поездки внутри Шенгена

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9 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Европейская комиссия призвала страны Шенгенской зоны продлить до 15 июня ограничение на поездки и продолжать сохранять ограничения на внешних границах, «чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции».

В Еврокомиссии подчеркнули, что хотя некоторые страны Евросоюза и принимают предварительные действия для облегчения мер по сдерживанию пандемии COVID, но ситуация остается хрупкой как в Европе, так и вне.

«Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и шенгенского пространства продлить ограничения на необязательные путешествия на 30 дней — до 15 июня»,— говорится в сообщении ЕК.

В ЕК полагают, что отмена ограничитеьным мер должна быть поэтапной. Внутренний контроль предлагается снимать «постепенно и скоординированно», потом на втором этапе начнут сниматься ограничения на внешних границах.

Главной причиной вспышки смертельно опасного коронавируса COVID-19 на Земле стали путешествия. К соответствующему выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Бразилии