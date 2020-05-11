В Минздраве не исключают второй, более агрессивной волны коронавируса после майских праздников

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11 мая 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Нарушение режима самоизоляции в майские праздники может спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19 в РФ. Так считает директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Новая волна может быть масштабнее первой и унести жизни большего количества человек. "То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию",- цитирует Мокрышеву пресс-служба. Врач призвала россиян соблюдать режим самоизоляции и в то же время не забывать о физических упражнениях и правильном питании.

Вызванные коронавирусом осложнения могут вылиться для переболевших в изнурительные болезни, которые могут продлиться годами, утверждают медики.