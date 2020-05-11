Последствия коронавируса для переболевших могут быть длительными и изнурительными

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11 мая 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Daily Mail

Pixabay

Вызванные коронавирусом осложнения могут вылиться для переболевших в изнурительные болезни, которые могут продлиться годами, утверждают медики. Постоянная усталость, повреждение легких, сердца и даже мозга. Это лишь некоторые из пугающих осложнений коронавируса.

48-летняя мать троих детей из Восточного Лондона рассказала, как вирус вызвал у неё заболевание сердца. Почти через девять недель после того, как у нее появились «симптомы простуды», врачи диагностировали у неё дилатационную кардиомиопатию. Коронавирус вызвал сильное воспаление сердечной мышцы, что затруднило прокачку крови по всему телу. Врачи также обнаружили серьезные рубцы на обоих ее легких.

Специалист по болезням легких, профессор Николас Харт, лечивший Бориса Джонсона, утверждает, что коронавирус может стать «полиомиелитом нынешнего поколения» и привести к волне дальнейших изнурительных проблем у пациентов через много месяцев или даже лет после появления симптомов. Большое количество людей с полиомиелитом страдали незначительными симптомами, но при этом, каждый десятый из тех, кто заразился этой болезнью, умер. Хуже того, симптомы могут вернуться через годы или даже десятилетия спустя.

Профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте отмечают, что эксперты действительно предполагают, что люди могут пострадать в долгосрочной перспективе: «У нас пока нет данных, но мы обеспокоены тем, что некоторые люди пострадают в долгосрочной перспективе. Нам также необходимо выяснить, имеются ли даже у тех, у кто болел в легких формах, кого не лечили в больнице, такие последствия, как длительная физическая или умственная усталость. Мы не знаем, но это вполне возможно».

Наиболее серьезный риск, связанный с коронавирусом, – это инсульт. Сообщения о случаях заболевания со всего мира указывают на то, что нарушение кровоснабжения головного мозга может быть даже одним из первых признаков вируса у пациентов без каких-либо других симптомов. В докладе США говорится, что пострадавшие от коронавируса и и пережившие инсульт в среднем на 15 лет моложе, чем жертвы нековидного инсульта. Сообщается также, что у пациентов, находящихся в больнице с коронавирусом, чаще развиваются тромбы, поскольку иммунная система реагирует на инфекцию, делая кровь «липкой».

Однако о реальных последствия коронавируса для здоровья человека в долгосрочной перспективе нам только предстоит узнать.