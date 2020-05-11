Коронавирус 11 мая: в Германии уволили полицейского за критику карантина, в Сочи из больницы сбежала пациентка с COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 4 185 527 человек. Погибли 283 897 зараженных, выздоровели 1 496 125. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.
- Нарушившего самоизоляцию мужчину в США съела акула. Посещение пляжа ранее было запрещено из-за специального режима ограничений. Однако заниматься водными видами спорта разрешалось, но это было нежелательно.
- В Сочи из больницы сбежала пациентка с коронавирусом. В региональном оперштабе сообщили, что в ночь с 8 на 9 мая девушка сбежала из лечебного заведения. Она перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. Сейчас пациентку разыскивает полиция, пишет ТАСС.
- В Тамбовской области коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка. Ему только три дня от роду.
- В Германии отстранили от работы полицейского за критику карантина. Сотрудник написал статью на 80 страниц. Она была опубликована на одном из правоконсервативных сайтов. Главный вывод, который получился у автора материала: меры по борьбе с коронавирусом являются глобальной ложной тревогой. Утверждается, что они принесли больше вреда, чем пользы, и что опасность COVID-19 не больше, чем у прочих вирусов.
- В Новосибирске для больных коронавирусной инфекцией открыли ещё один госпиталь. Для приёма пациентов с COVID-19 перепрофилировали больницу №12. Там будут лечиться люди, которые уже идут на поправку, передаёт РБК.
- Лондон заговорил об ослаблении карантина. «Время отменять его пока не пришло», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, дополняя свое заявление о стабилизации обстановки: «Эпидемиологическая ситуация в Британии улучшилась достаточно для ослабления карантина».