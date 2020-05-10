Лондон хочет ослабить антикоронавирусный режим

В Великобритании улучшилась эпидемиологическая ситуация. Официальный Лондон заговорил об ослаблении карантина. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Об ослаблении карантина заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Снимать режим карантина полностью власти Британии пока не собираются.
«Время отменять его пока не пришло», — заявил Борис Джонсон, дополняя свое заявление о стабилизации обстановки: «Эпидемиологическая ситуация в Британии улучшилась достаточно для ослабления карантина».
В целом картина в Великобритании действительно выглядит обнадеживающе. За прошедшие сутки там выявили 3923 новых случаев заболевания коронавирусом. И этот показатель гораздо ниже, чем ситуация на 10 апреля, когда по данным британских медиков в стране заразились за один день 8681 человек.
Картина COVID-19, по большому счету, не так ужасна, как представляется. Умирает от коронавируса в разы меньше, чем вылечивается. По последним данным количество выздоровевших приближается к полутора миллионам.