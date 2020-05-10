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Лондон хочет ослабить антикоронавирусный режим

, 21:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: ТАСС

Лондон хочет ослабить антикоронавирусный режим
фото: pixabay.com

В Великобритании улучшилась эпидемиологическая ситуация. Официальный Лондон заговорил об ослаблении карантина. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Об ослаблении карантина заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Снимать режим карантина полностью власти Британии пока не собираются.

«Время отменять его пока не пришло», — заявил Борис Джонсон, дополняя свое заявление о стабилизации обстановки: «Эпидемиологическая ситуация в Британии улучшилась достаточно для ослабления карантина».

В целом картина в Великобритании действительно выглядит обнадеживающе. За прошедшие сутки там выявили 3923 новых случаев заболевания коронавирусом. И этот показатель гораздо ниже, чем ситуация на 10 апреля, когда по данным британских медиков в стране заразились за один день 8681 человек.

Картина COVID-19, по большому счету, не так ужасна, как представляется. Умирает от коронавируса в разы меньше, чем вылечивается. По последним данным количество выздоровевших приближается к полутора миллионам.

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