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От коронавируса вылечились почти полтора миллиона человек

, 16:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

От коронавируса вылечились почти полтора миллиона человек
антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress/ Marco Alpozzi

Количество выздоровевших после коронавируса уже приблизилось к 1,5 миллионам человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное количество выздоровевших равно 1 454 979. С учетом того, что количество заразившихся уже достигло отметки в 4 131 011 человек, можно сказать, что вылечилось от COVID-19 примерно треть всех заболевших.

В этом контексте умирает и вовсе не такое значительное количество человек. По последним данным от коронавируса умерли 281 012 человек. Говоря другими словами, умерших в 5 раз меньше выздоровевших.

Тем временем, в Европе уже начали получать политические дивиденды на COVID-19. В Польше из-за коронавируса перенесены президентские выборы.

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