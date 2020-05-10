Выборы президента Польши отложены на неопределенный срок из-за коронавируса

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10 мая 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, ТАСС

Анджей Дуда, фото из соцсети

Выборы президента Польши отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Президентские выборы в Польше были запланированы на 10 мая 2020 года. Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекут летом. Крайней датой первого тура является 23 мая.

Нового президента жители Польши будут выбирать заочно – по почте. Дуда подписал закон о проведении выборов главы государства дистанционно - при помощи почты. Об этом сообщил в пятницу его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

Закон, ранее утвержденный парламентом, вступит в силу после публикации в "Официальном вестнике". Теперь в республике можно организовать выборы главы государства при помощи почты без необходимости посещения гражданами избирательных участков.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин считает, что ближайший возможный срок – июнь.

Режим ограничений в Польше ввели 20 марта. Спикер нижней палаты польского парламента Эльжбета Витек 15 апреля заявляла, что «есть возможность проведения выборов», хотя в стране росло число инфицированных коронавирусом.

Политики призывали правительство ввести режим в стране ЧП, и это позволило бы не проводить выборы, не нарушая законодательство. Но власти Польши не ввели режим ЧП.

Среди ограничений, введенных в Польше из-за коронавируса, закрыты границы, школы, детсады, прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение.