В Германии отстранили от работы полицейского за критику карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

10 мая 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Борьба с коронавирусом оказалась глобальной ложной тревогой. Такой вывод получился у сотрудника главка полиции Германии. Он опубликовал свои выводы в статье. За этого его и отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Об увольнении сотрудника федерального министерства внутренних дел Германии рассказала немецкая пресса. Сотрудник ведомства написал статью на 80 страниц. Она была опубликована на одном из правоконсервативных сайтов.

Имя автора статьи не было названо. Его обозначили, как некого осведомителя. В описании к публикации сообщалось, что МВД Германии к статье никакого отношения не имеет. Мало того, данные противоречат политике официального Берлина.

Главный вывод, который получился у автора статьи: меры по борьбе с коронавирусом являются глобальной ложной тревогой. Утверждается, что они принесли больше вреда, чем пользы, и что опасность COVID-19 не больше, чем у прочих вирусов.

Немецкие силовики сумели вычислить автора публикации. Им оказался сотрудник отдела кризисного управления и гражданской защиты. Поводом для недовольства официального Берлина стал, как утверждается, факт отправки публикации на официальном бланке МВД Германии. Нарушителя уже освободили от должностных обязанностей. Ему заблокировали доступ к электронной почте.

В целом коронавирусная картина мира выглядит не так удручающе, как представляется многим. Смертность от COVID-19 не такая высокая. Кроме того, многие сумели справиться с болезнью. Выздоровевших уже насчитывается около полутора миллионов человек.