В Тамбовской области коронавирус выявлен у трехдневного новорожденного ребенка

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 мая 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Тамбовской области оперативный штаб по коронавирусу сообщил о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 новорождённой девочки, ребёнку только три дня от роду. По данным оперштаба Тамбовской области, в регионе за последний сутки коронавирус выявлен у 91 человек.

Из них оказалось 10 детей, в том числе новорождённая девочка. Вирус выявлен у 34 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 до 75 лет, а также у десяти детей: двух девочек 3 дней и 9 месяцев от роду и у мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Всего в Тамбовской области заболели 1312 человек. 280 пациентов выздоровели. Три человека скончались.

В настоящее время в больницах Тамбовской области находятся 194 человека с подтвержденным коронавирусом и 59 человек с подозрением на коронавирус.