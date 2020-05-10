Нарушившего самоизоляцию мужчину съела акула в США

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10 мая 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, серфинг

Серфингист, 26-летний молодой человек скончался в результате нападения акулы у берегов Северной Калифорнии. Трагедия произошла днем в 90 метрах от берега, пострадавший скончался на месте.

Посещение пляжа ранее было запрещено в рамках специального режима ограничений. Однако заниматься водными видами спорта разрешалось, но это было нежелательно. На побережье разместили специальные знаки, которые предупреждали нарушителей самоизоляции об опасности, таящейся в море.

Местные жители говорят о повышенной активности белых акул в этом районе в последние дни. Их часто замечают в заливе Монтерей.

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