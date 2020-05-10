Онищенко заметил хороший признак в ситуации с COVID-19 в России

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10 мая 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer АГН Москва

Геннадий Онищенко рассказал о «хорошем признаке», который наметился в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Депутат Госдумы призвал граждан не расслабляться и продолжать соблюдать введенные ранее ограничительные меры.

Онищенко рассказал, что в последнее время наблюдается снижение коэффициента заболеваемости. «Хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», - объяснил он.

Депутат предупредил, что расслабляться еще рано. «Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации», - отметил он.