Онищенко не одобрил ношение перчаток на рабочем месте

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил обязательное ношение защитных перчаток на рабочем месте. Он счел подобную меру безопасности излишней.

Онищенко рассказал, что всю прошлую неделю депутаты работали в защитных масках, а теперь в воскресенье им придется пройти тест на коронавирусную инфекцию.

«Что касается перчаток на заседании — это избыточная норма, но кто пожелает — пусть надевает. Я считаю, что не нужно этого делать. Это не тот случай, я же не в общественном транспорте еду», - считает депутат.

Ранее москвичам объяснили, когда маска и перчатки обязательны, а когда можно обойтись без них.