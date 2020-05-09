В Москве объяснили, когда маска и перчатки обязательны, а когда можно обойтись без них

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков объяснил, в каких общественных местах столицы ношение масок и перчаток обязательно, а где имеет рекомендательный характер.

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте… В остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности», - заявил он.

Данчиков отметил, что нахождение без маски в других общественных местах не попадает под «масочный режим», а потому использование средств индивидуальной защиты обуславливается лишь заботой о собственной безопасности. При этом он добавил, что перчатки и маска – это хороший способ защиты от коронавируса.